Boeing-problemen buitenkans voor Chinezen

Luchtvaartmaatschappijen die twijfelen over de aanschaf van vliegtuigen bij het Amerikaanse Boeing, kunnen behalve voor de Europese rivaal Airbus ook kiezen voor het Chinese staatsbedrijf Comac. Dat heeft met de C919 een sterke troef in handen als alternatief voor de gewraakte Boeing 737 MAX, maar ook voor de Airbus A320neo.

Volgens Comac zijn er inmiddels wereldwijd 800 toestellen besteld van de C919. Het vliegtuig biedt plaats aan ongeveer 170 passagiers. China nam volgens kenners eerder een ambitieuze gok om vanuit het niets een luchtvaartindustrie op te bouwen. Het land wil de greep van westerse bedrijven op de luchtvaartindustrie verbreken.

China was opvallend genoeg een van de eerste landen die zijn luchtruim sloot voor de Boeing 737 MAX na de vliegramp in Ethiopië. Chinese maatschappijen waren vorig jaar goed voor 14 procent van de Boeing-omzet.

Met zeker tien maatschappijen wereldwijd die twijfelen over hun eerdere Boeing-bestelling, liggen er duidelijk kansen voor Comac, menen kenners. Alleen al in China zullen de komende twintig jaar zo’n 9000 nieuwe toestellen nodig zijn, waarvan het leeuwendeel geschikt moeten zijn voor korte en middellange afstanden.

Naast de C919 werkt China samen met het Russische United Aircraft Corp aan de CR929, die ook op langere vluchten kan worden ingezet. Ook bouwt Comac een trainingscentrum voor onderhoudstechnici, stewards en andere medewerkers.

De motoren van de C919 zijn van CFM International, een samenwerking tussen het Amerikaanse General Electric en het Franse Safran. China heeft zelf nog niet de capaciteit om motoren voor commerciële vliegtuigen te ontwerpen en produceren.

De technologie die met de productie van motoren is gemoeid, vormt de kern van een recente rel tussen China en de VS over vermeende spionage. Peking zou hebben geprobeerd om computersystemen van bedrijven te hacken om aan informatie over vliegtuigmotoren te komen. De Chinese regering sprak de aanklachten tegen.