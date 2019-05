„Boeing probeerde testen te beperken”

Boeing zette technici bij de vliegtuigfabrikant onder druk om veiligheidsanalyses en tests met vliegtuigen te beperken, zodat het bedrijf zijn planning kon halen en de kosten kon drukken. Dat schrijft The Seattle Times op basis van gesprekken met huidige en voormalige medewerkers van Boeing.

De Amerikaanse krant haalt onder meer een technicus aan die in 2016 bezwaar aantekende toen het management zich hard maakte voor minder strenge testen van een brandblussysteem bij de motoren van de nieuwe 737 MAX-toestellen. Boeing koos uiteindelijk voor een tussenoplossing. Maar nog geen maand later verwijderde het bedrijf de dwarsliggende medewerker abrupt van het betreffende project.

De toestellen van dit type staan sinds half maart wereldwijd aan de grond. Dit is vanwege twee dodelijke vliegtuigongelukken in korte tijd, in Indonesië en in Ethiopië. Die bleken te zijn veroorzaakt door een overijverig veiligheidssysteem dat de neus naar beneden drukte vanwege een niet goed werkende sensor.

The Seattle Times sprak geen personeel dat betrokken was bij het testen van dat veiligheidssysteem. Boeing houdt vol hierbij volledig volgens de geldende veiligheidsregels te hebben gehandeld.