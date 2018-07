Boeing positiever na sterk kwartaal

Vliegtuigbouwer Boeing heeft naar eigen zeggen een sterk tweede kwartaal achter de rug. In de afgelopen periode leverde het bedrijf meer vliegtuigen af en liep het orderboek verder vol. Ook de defensie- en ruimtevaarttak en de onderhoudsdivisie deden het beter, ondanks hogere kosten voor een tankvliegtuig dat Boeing ontwikkelt voor het Amerikaanse leger. De vliegtuigmaker verhoogde de omzetverwachting.

Boeing leverde 194 vliegtuigen af in april, mei en juni. Tegelijkertijd kwamen er in die periode voor 27 miljard dollar aan nieuwe bestellingen binnen, waardoor het orderboek 488 miljard dollar groot is. Dat is 2 miljard dollar meer dan aan het einde van het eerste kwartaal.

De omzet van Boeing bedroeg in het tweede kwartaal 24,3 miljard dollar, tegen 23 miljard een jaar eerder. Onder de streep bleef daar 2,7 miljard van over, een stijging van 7 procent. Boeing verwacht voor heel 2018 een omzet van 97 miljard tot 99 miljard dollar. Dat was tussen de 96 miljard en 98 miljard dollar.