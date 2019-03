Boeing pauzeert, China ziet kansen

De Amerikaanse fabrikant Boeing schort de uitlevering van de 737 MAX vanuit zijn fabriek nabij Seattle op nu de vliegtuigen van dit type over vrijwel de hele wereld aan de grond moeten blijven.

Boeing maakte het besluit donderdag bekend. Waarschijnlijk moeten de toestellen nog weken aan de grond blijven, terwijl Boeing bezig is met een software-update voor het vliegtuig. De productie van het vliegtuig gaat wel gewoon door.

De ontwikkelingen rond de 737 MAX brengt luchtvaartmaatschappijen aan het twijfelen over de aanschaf van vliegtuigen bij Boeing.

Maatschappijen kunnen opteren voor de Europese rivaal Airbus of voor het Chinese staatsbedrijf Comac. Die laatste heeft met de C919 een sterke troef in handen. Inmiddels staan er al 800 C919’s in bestelling.

China was opvallend genoeg een van de eerste landen die zijn luchtruim sloot voor de Boeing 737 MAX na de vliegramp in Ethiopië, afgelopen zondag. Het land nam volgens kenners eerder een ambitieuze gok om vanuit het niets een luchtvaartindustrie op te bouwen. China wil de greep van westerse bedrijven op de luchtvaartindustrie verbreken.

Chinese maatschappijen waren vorig jaar goed voor 14 procent van de Boeing-omzet. Met zeker tien maatschappijen wereldwijd die twijfelen over hun eerdere Boeing-bestelling, liggen er duidelijk kansen voor Comac, menen kenners. Alleen al in China zullen de komende twintig jaar zo’n 9000 nieuwe toestellen nodig zijn.

Boeing maakt de grootste crisis in jaren door. De afgelopen dagen ging op Wall Street voor miljarden dollars aan beurswaarde van het bedrijf in rook op door de zaak.