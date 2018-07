Boeing overtreft Airbus in Farnborough

Boeing heeft op de luchtvaartshow in Farnborough meer aan vliegtuigorders in de wacht gesleept dan rivaal Airbus. „We blijven vooroplopen in de markt”, stelde Boeing-topman Dennis Muilenburg triomfantelijk na afsluiting van het brancheonderdeel van het evenement.

Het Amerikaanse Boeing haalde in totaal voor 79 miljard dollar aan orders en toegezegde bestellingen voor vliegtuigen binnen. Het gaat om liefst 528 toestellen. Het Europese Airbus verkocht in totaal 431 passagiersvliegtuigen. Daar was 62 miljard dollar mee gemoeid. De luchtvaartshow duurt nog tot zondag, maar het traditionele dealtjes maken voor de branche zit erop.