Boeing omlaag op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag wat hoger geopend. Beleggers op Wall Street zijn voorzichtig in aanloop naar de G20-top in Japan en de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping. Boeing ging omlaag door berichten over nieuwe problemen met de 737 MAX-vliegtuigen.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel marginaal hoger op 26.539 punten. De bredere S&P 500-index won 0,3 procent tot 2923 punten. Schermenbeurs Nasdaq toonde een plus van 0,4 procent tot 7944 punten.

Naar de bijeenkomst tussen Trump en Xi, zaterdag in Osaka, wordt door de financiƫle markten uitgekeken. China heeft een lijstje met eisen waaraan de Verenigde Staten moeten voldoen voordat er een handelsakkoord kan worden gesloten, schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Dat lijstje wil Xi voor de ontmoeting met Trump aan hem kenbaar maken.

Boeing zakte bijna 3 procent. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft een nieuw potentieel risico geĆÆdentificeerd dat Boeing moet oplossen voordat de toestellen van het type 737 MAX weer de lucht in mogen, aldus persbureau Reuters zonder daarbij het exacte probleem te benoemen. Het euvel kwam naar verluidt vorige week tijdens een test in een simulator aan het licht, meldden bronnen.