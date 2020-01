Boeing maakt eerste testvlucht met 777X

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft zaterdag de eerste testvlucht met de 777X gemaakt. De 777X is de nieuwste serie in de zogeheten wide-body 777-familie van Boeing. Het toestel is uitgerust met twee motoren en geschikt voor langere afstanden. De nieuwe Boeing biedt plaats aan zeker 406 passagiers.

De vlucht van zaterdag vanaf de commerciële basis van Boeing nabij Seattle was de eerste in een serie testvluchten. Als die goed verlopen, zal Boeing officieel de goedkeuring van de Federal Aviation Administration (FAA) aanvragen.

Grote luchtvaartmaatschappijen zoals Emirates, Lufthansa, Cathay Pacific, Singapore Airlines en Qatar Airways hebben zo’n 340 orders geplaatst voor de 777X. Verwacht wordt dat het toestel zal concurreren met de A350 van de Europese vliegtuigbouwer Airbus.

Boeing had eerder al te kennen gegeven dat de eerste testvlucht van het nieuwe toestel begin dit jaar op de planning stond en dat de eerste levering in 2021 zal zijn. Daarmee is overigens wel sprake van enige vertraging. Door problemen met de door General Electric gemaakte motoren, werd de eerdere deadline voor de uitlevering van de toestellen medio 2020 opgeschoven.