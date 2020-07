Boeing levert minste vliegtuigen af sinds 1977

Boeing heeft in de eerste helft van dit jaar slechts zeventig commerciële vliegtuigen afgeleverd als gevolg van de coronacrisis en de problemen met de 737 MAX. Dat is 71 procent minder dan een jaar terug. In het tweede kwartaal ging het om twintig afgeleverde toestellen, volgens Amerikaanse media het laagste aantal in een kwartaal sinds 1977.

Door de coronacrisis waren Boeings fabrieken tijdelijk gesloten. Ook annuleerden klanten bestellingen of ze vroegen om uitstel van orders omdat de vraag naar vliegreizen is ingestort. Dat drukt op de financiën bij Boeing, dat in het eerste kwartaal al rode cijfers schreef en later deze maand zijn resultaten over het tweede kwartaal publiceert. De leveringen zijn een belangrijke graadmeter voor het concern omdat luchtvaartmaatschappijen doorgaans het grootste deel van de aankoopprijs betalen wanneer ze een vliegtuig daadwerkelijk ontvangen.

Een ander punt van zorg is het rap oplopende aantal annuleringen van de 737 MAX. Voor dat vliegtuig zijn tussen januari en juni wel 355 bestellingen ingetrokken. Omdat het probleemtoestel uit veiligheidsoverwegingen al langer dan een jaar aan de grond staan, is het kopers toegestaan bestellingen te annuleren zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn. Na twee dodelijke crashes in korte tijd werd de MAX in maart 2019 uit het luchtruim verbannen.