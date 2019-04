Boeing-kwestie achtervolgt American Airlines

American Airlines (AA) schrapt de komende maanden dagelijks 115 vluchten omdat het vliegtuigen van het type Boeing 737 MAX om veiligheidsproblemen aan de grond moet houden. De Amerikaanse luchtvaartreus houdt er rekening mee dat de problemen pas medio augustus zijn opgelost, maanden later dan waar eerder van werd uitgegaan.

Met een toestel van het type 737 MAX deden zich in korte tijd twee dodelijke crashes voor, in oktober in Indonesiƫ en in maart in Ethiopiƫ. Daarbij kwamen meer dan 300 mensen om. In beide gevallen bleek een veiligheidssysteem herhaaldelijk de neus van het toestel naar beneden te hebben gedrukt omdat het verkeerde informatie kreeg van een sensor die niet goed werkte.

De 115 vluchten die dagelijks worden geschrapt komen neer op circa 1,5 procent van het totaal van AA, meldt topman Doug Parker. De maatschappij sneed eerder al in haar prognoses. Naast de Boeing-affaire zadelde ook de eerdere shutdown van de Amerikaanse overheid het bedrijf op met extra kosten.