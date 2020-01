„Boeing krijgt miljardenlening om MAX-crisis”

Vliegtuigmaker Boeing heeft van meerdere banken een lening gekregen van in totaal 12 miljard dollar. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNBC op basis van ingewijden. Het geld is nodig om de problemen met de 737 MAX-toestellen op te lossen, nu de productie van het gewraakte toestel is stilgelegd.

Sinds maart vorig jaar worden de 737 MAX-toestellen om veiligheidsredenen aan de grond gehouden, waarmee ook het aantal leveringen van de Amerikanen drastisch daalde. Dat voelt Boeing in de portemonnee. Daarnaast moet het concern luchtvaartondernemingen compenseren voor geleden schade. Bij twee crashes met het toestel in oktober 2018 en maart 2019 kwamen alle 346 inzittenden om het leven.

De leningen aan Boeing kunnen worden gezien als een blijk van vertrouwen in de vliegtuigmaker. Het bedrijf zal woensdag bij de publicatie van de jaarcijfers naar verwachting zijn financieringsstrategie uit de doeken doen.