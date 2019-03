Boeing krijgt klappen op Wall Street

Het aandeel van vliegtuigbouwer Boeing stond maandag kort na het begin van de handelssessie op Wall Street diep in het rood. De tweede crash van een Boeing 737-MAX-toestel in zes maanden tijd zette ook de aandelen van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen in New York onder druk.

De toonaangevende Dow-Jonesindex, waarin het aandeel Boeing een zwaargewicht is, stond kort na de openingsbel 0,8 procent lager op 25.254 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2754 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,6 procent omhoog tot 7454 punten.

Zondag stortte het toestel van Boeing in Ethiopië neer kort na het opstijgen. Een ongeluk met hetzelfde type toestel vond afgelopen oktober in Indonesië plaats. Meerdere maatschappijen houden toestellen van dit type voorlopig aan de grond. Het 737 MAX-model van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant is een van de meest verkochte passagiersvliegtuigen op dit moment.

Boeing noteerde bijna 13 procent lager. Dat is het grootste koersverlies sinds 2001. Vliegmaatschappijen als Southwest Airlines, American Airlines en JetBlue leverden tot 2,4 procent in.

Het bredere sentiment kreeg verder steun van de lichte opleving in de Amerikaanse winkelverkopen. Deze kwamen in januari 0,2 procent hoger uit dan een maand eerder. Economen gingen uit van een stabilisering.