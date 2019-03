„Boeing komt sneller met update 737 MAX”

Boeing komt binnen tien dagen met een software-upgrade voor de gewraakte 737 MAX-toestellen. Dat meldde persbureau AFP op basis van ingewijden. Eerder deden berichten de ronde dat een update nog weken op zich zou laten wachten.

Wereldwijd worden de nieuwe Boeings aan de grond gehouden in de nasleep van de vliegtuigramp afgelopen zondag in Ethiopië. Het was de tweede keer in korte tijd dat een Boeing van het type 737 MAX neerstortte, na de crash afgelopen oktober in Indonesië. Van die ramp is bekend dat de sensoren haperden en dat piloten vergeefs probeerden om het toestel in de lucht te houden.

Boeing kwam na die crash met een aangepaste richtlijn voor piloten. Door de upgrade moeten de problemen met sensoren tot het verleden gaan behoren.