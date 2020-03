‘Boeing hoopt productie 737 MAX uiterlijk in mei te hervatten’

Vliegtuigbouwer Boeing hoopt de productie van de 737 MAX, zijn best verkochte toestel, uiterlijk in mei te hebben hervat. Dat melden bronnen in de luchtvaartindustrie aan persbureau Reuters.

De productie van het best verkochte toestel van Boeing ligt sinds januari stil. Er geldt al meer dan een jaar een wereldwijd vliegverbod voor de 737 MAX na een reeks ongelukken met dodelijke afloop. Luchtvaartmaatschappijen hebben leveringen daarom massaal uitgesteld.

Boeing heeft de technische mankementen die als oorzaak van die crashes zijn aangewezen inmiddels verholpen. Het wachten is nog op hernieuwde goedkeuring van het toestel door de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. In afwachting daarvan zou het bedrijf wel alvast onderdelen hebben besteld voor volgende maand.

De plannen van Boeing om de productie al zo spoedig te hervatten, hangen nog wel af van de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. De vliegtuigbouwer zag zich deze week nog gedwongen zijn fabrieken helemaal stil te leggen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Tientallen werknemers raakten al besmet.

De coronacrisis heeft bovendien het vliegverkeer in grote delen van de wereld lamgelegd. Ook dat is voor luchtvaartmaatschappijen aanleiding om de levering van vliegtuigen uit te stellen. Boeing heeft de Amerikaanse overheid om tientallen miljarden aan financiële steun gevraagd om de crisis door te komen.