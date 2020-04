Boeing hervat vliegtuigproductie na pauze om coronavirus

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing gaat de productie van verkeersvliegtuigen in zijn fabriek van Puget Sound bij Seattle geleidelijk hervatten. De werkzaamheden in de staat Washington in het noordwesten van de Verenigde Staten werden vorige maand stilgelegd vanwege de coronacrisis.

De productie bij Puget Sound wordt vanaf volgende week opnieuw begonnen, waardoor circa 27.000 werknemers weer aan de slag kunnen met de bouw van bijvoorbeeld Boeing 747’s en 787 Dreamliners. De productie van Dreamliners in de staat South Carolina is nog wel opgeschort.

Ook is Boeing bezig met de herstart van de productie van de 737 MAX die al sinds januari stilligt. De 737 MAX staat al ruim een jaar aan de grond na twee dodelijke ongelukken. Boeing mikt er nog altijd op om de toestellen nog deze zomer weer goedgekeurd te krijgen om weer te vliegen.