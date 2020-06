Boeing heeft nog minder onderdelen van 737 MAX nodig om crisis

Boeing heeft een grote toeleverancier opnieuw gevraagd om de productie van vliegtuigonderdelen voor probleemtoestel 737 MAX te verlagen vanwege de coronacrisis. Het is de derde keer dit jaar dat Boeing de maker van onder meer vliegtuigrompen, Spirit Aerosystems, vraagt de productie terug te schroeven.

Spirit, dat ongeveer 70 procent van de rompen levert voor de 737 MAX, moest in opdracht van Boeing dit jaar 216 rompen produceren. In mei verlaagde de vliegtuigbouwer zijn order naar 125 rompen. Met de nieuwste wijziging in de afspraken daalt het aantal rompen van Spirit voor Boeing naar slechts 72 dit jaar.

De dalende vraag geeft weer hoe slecht de vooruitzichten zijn voor 737 MAX. Het probleemtoestel was het best verkopende vliegtuig van Boeing, totdat twee toestellen kort achter elkaar crashten door een technisch mankement. Bij beide ongelukken kwamen honderden mensen om het leven. Sindsdien worden de toestellen van het type wereldwijd om veiligheidsredenen aan de grond gehouden. Boeing werkt al langer met luchtvaartautoriteiten aan een oplossing.

Begin dit jaar leefde de vraag naar 737 MAX weer op, maar veel van de geplaatste orders zijn uitgesteld. Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moesten luchtvaartmaatschappijen vrijwel hun hele vliegschema schrappen, waardoor de sector in een ongekende crisis terechtkwam.