Boeing hard onderuit op Wall Street

Vliegtuigbouwer ging vrijdag hard onderuit op de beurs in New York, na een bericht dat medewerkers mogelijk toezichthouders hebben misleid door bepaalde informatie achter te houden. Beleggers op Wall Street verwerkten verder tegenvallende cijfers over de Chinese economie en de kwartaalresultaten van onder meer Coca-Cola.

Boeing leverde bijna 7 procent aan beurswaarde in. Een piloot zou al in 2016 technische aanmerkingen hebben gehad op het gewraakte 737 MAX-toestel dat vanwege twee crashes al maanden aan de grond staat. Luchtvaartautoriteit FAA kreeg de betreffende documenten pas deze week toegestuurd. De toezichthouders verwijten Boeing dat het bedrijf niet eerder aan de bel trok.

De beurzen gingen over de gehele linie omlaag. De Dow-Jonesindex sloot 1 procent lager op 26.770,20 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,4 procent naar 2986,20 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,8 procent tot 8089,54 punten

De Chinese economie kende afgelopen kwartaal de traagste groei in bijna dertig jaar. De tweede economie van de wereld ondervindt vooral hinder van de aanhoudende handelsspanningen. Daarnaast wachten beleggers op verdere ontwikkelingen rond de brexit.

Facebook zakte dik 2 procent. Verschillende Europese landen waaronder Duitsland en Frankrijk werken aan maatregelen om de komst van de libra, de virtuele munt van Facebook, naar Europa te verbieden.

Coca-Cola won bijna 2 procent. De frisdrankproducent blijft profiteren van zijn strategie om meer frisdranken met minder suiker te verkopen, zoals de suikervrije variant Coca-Cola Zero. Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer creditcardmaatschappij American Express (min 2 procent), uitzender ManpowerGroup (plus 1 procent) en oliedienstverlener Schlumberger (plus 1,3 procent).

De euro was 1,1164 dollar waard, tegen 1,1155 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent tot 53,71 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 59,23 dollar per vat.