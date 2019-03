„Boeing had te veel invloed op controles”

Vliegtuigmaker Boeing heeft te veel invloed gehad op veiligheidscontroles van nieuwe toestellen van eigen makelij. Medewerkers van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA klaagden zeven jaar geleden al over de verregaande invloed van Boeing op het toezicht.

Een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Transport uit 2012 maakt melding van relatief vrij spel voor Boeing bij inspecties. Niet alleen zou Boeing te weinig verantwoordelijk zijn gehouden, ook medewerkers van de FAA zouden kritiek niet hebben durven aankaarten uit angst voor vergelding.

De zorgen dateren volgens ingewijden van voor de ontwikkeling van de gewraakte Boeing 737 MAX-toestellen, waar nu onderzoek naar wordt gedaan. Dit type toestel wordt wereldwijd aan de grond gehouden, in de nasleep van twee dodelijke vliegtuigrampen in korte tijd. De crash van het toestel van Ethiopian Airlines ruim een week geleden zou veel overeenkomsten vertonen met de crash in oktober vorig jaar met een toestel van Lion Air in Indonesië.