Boeing haalt 25 miljard op en hoeft geen staatssteun

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing is niet van plan overheidssteun aan te vragen, nadat het bedrijf donderdag (lokale tijd) door obligaties uit te geven zo’n 25 miljard dollar ophaalde van investeerders.

„We zijn op dit moment niet van plan aanvullende financiering te zoeken via de kapitaalmarkten of opties van de Amerikaanse overheid”, stelde het bedrijf in een verklaring. De regering in Washington maakte tot dusver bijna drie biljoen dollar aan steunpakketten vrij om de economie te ondersteunen tijdens de coronapandemie.

Boeing is zwaar getroffen door de coronacrisis. De vraag naar vliegtuigen en diensten van de vliegtuigmaker zijn sterk gedaald nu maatschappijen wereldwijd hun vliegtuigen aan de grond houden.