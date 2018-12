Boeing en Embraer eens over samenwerking

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing en zijn Braziliaanse branchegenoot Embraer zijn het eens geworden over de voorwaarden van hun samenwerking bij de bouw en verkoop van verkeersvliegtuigen. Boeing krijgt zoals verwacht 80 procent van de op te richten joint venture en Embraer de overige 20 procent.

De Amerikanen tellen bij de deal, waarover al lang wordt gesproken, circa 4,2 miljard dollar neer voor aandelen in Embraer. Verder is afgesproken dat het hoofdkantoor van de joint venture in Brazilië komt te staan en dat de onderneming niet naar de beurs zal worden gebracht.

De Braziliaanse overheid moet nog groen licht geven voor de plannen. Boeing verwacht als gevolg van de samenwerking op termijn veel geld te kunnen besparen. De Braziliaanse fabrikant maakt kleinere verkeersvliegtuigen die geschikt zijn voor relatief korte vluchten. In dat segment heeft Boeing zelf geen aanbod.