Boeing en Embraer bevestigen gesprekken

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing voert gesprekken met de Braziliaanse branchegenoot Embraer over een mogelijke overname. Dat bevestigden beide bedrijven nadat zakenkrant The Wall Street Journal het nieuws meldde op basis van ingewijden. Verder commentaar werd niet gegeven.

Volgens de bronnen is Boeing bereid een forse premie te betalen op de marktwaarde van 3,7 miljard dollar van Embraer. Nadat het nieuws over de vermeende interesse van Boeing in Embraer bekend werd, schoot de koers van in New York genoteerde aandelen van het Braziliaanse bedrijf sterk omhoog, met wel 30 procent. Daarmee nam de marktwaarde van Embraer toe tot 4,7 miljard dollar. Later werd de handel in Embraer op Wall Street stilgelegd.

De Braziliaanse overheid moet wel goedkeuring geven omdat zij een veto heeft bij een eventuele overname van Embraer. Het in 1969 opgerichte bedrijf maakt vliegtuigen voor middellange afstanden. Boeing en Embraer zijn al samenwerkingspartners bij verschillende projecten.

Het zou de grootste overname zijn voor Boeing sinds de koop van de Amerikaanse rivaal McDonnell Douglas in 1997. De laatste tijd vindt een flinke consolidatieslag plaats in de luchtvaartindustrie. In oktober nam het Europese Airbus nog een meerderheidsbelang in de C-Serie van het Canadese Bombardier. Dat is eveneens een toestel voor de middellange afstand en dus een concurrent van Embraer.