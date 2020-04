‘Boeing biedt personeel vrijwillige vertrekregeling aan’

Boeing biedt haar personeel donderdag naar verwachting een vrijwillige vertrekregeling aan, laat een ingewijde weten aan persbureau Bloomberg. Hoeveel van de 161.000 medewerkers de deur uit moeten, en in welke bedrijfsonderdelen Boeing het personeelsbestand wil uitdunnen, is niet bekend.

Vliegtuigbouwers hebben met een sterk krimpende markt te maken vanwege de coronapandemie, die de luchtvaartsector zwaar heeft getroffen. Overheden over de hele wereld hebben reisrestricties ingesteld en luchtvaartmaatschappijen hebben hun schema’s opgeschort en hun toestellen geparkeerd. Volgens een schatting van luchtvaartdata-analist Cirium staat 44 procent van de wereldwijde vloot aan de grond.

Met Boeing ging het al slecht na het debacle rond de 737 MAX, die na enkele dodelijke ongelukken niet meer de lucht in mag. Nu heeft de Amerikaanse vliegtuigbouwer ook te maken met een instortende vraag naar toestellen als de 787 Dreamliner en de 777X. The Wall Street Journal bracht als eerste het nieuws over de vrijwillige vertrekregeling bij Boeing. Niemand bij Boeing kon het bestaan van de plannen tot nu toe direct bevestigen of ontkennen.