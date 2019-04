Boeing-affaire raakt ook American Airlines

De veiligheidsperikelen rond de Boeing 737 MAX-toestellen worden ook door American Airlines (AA) gevoeld. De maatschappij is voorzichtiger over de prestaties in het eerste kwartaal van dit jaar, nadat toestellen noodgedwongen aan de grond moesten blijven. Ook de eerdere shutdown van de Amerikaanse overheid zadelde het bedrijf op met extra kosten.

Al met al rekent AA nu op een omzetgroei per gevlogen kilometer per stoeltje, een belangrijke indicatie voor de operationele prestaties van luchtvaartmaatschappijen, van maximaal 1 procent. Eerder rekende de maatschappij op een toename tot wel 2 procent. Verder verwacht het bedrijf minder winstgevend te zijn.

AA is zeker niet de eerste maatschappij die in de prognoses snijdt in de nasleep van de twee vliegtuigrampen en het daarop aan de grond moeten houden van een deel van de vloot. Onder meer het eveneens Amerikaanse Southwest Airlines stelde zijn verwachtingen om die reden naar beneden bij.