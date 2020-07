‘Boeing 777x waarschijnlijk niet in 2021 geleverd’

De 777x van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing komt waarschijnlijk niet op de markt in 2021. Dat meldt Emirates, dat meer dan honderd van de vliegtuigen heeft besteld. De luchtvaartmaatschappij uit Dubai overweegt om een deel van bestelling om te zetten naar de kleinere 787 Dreamliner.

De leveringen worden waarschijnlijk vertraagd doordat de fabriek in Seattle eerder dit jaar stil heeft gelegen door de uitbraak van het coronavirus. Ook het certificatieproces van de 777x duurt volgens Emirates langer dan gepland. De eerste testvlucht van het toestel werd in januari gemaakt. De levering van de nieuwe Boeing werd eerder al vertraagd door problemen met de door General Electric gemaakte motoren.

De 777X is de nieuwste serie in de zogeheten wide-body 777-familie van Boeing. Het toestel is uitgerust met twee motoren en geschikt voor langere afstanden. De nieuwe Boeing biedt plaats aan zeker 406 passagiers. Grote luchtvaartmaatschappijen zoals Emirates, Lufthansa, Cathay Pacific, Singapore Airlines en Qatar Airways hebben zo’n 340 orders geplaatst voor de 777X.