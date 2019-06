„Boeing 737 MAX nog dit jaar luchtwaardig”

De Boeing 737 MAX-toestellen die momenteel uit veiligheidsoverwegingen aan de grond worden gehouden, zullen nog dit jaar aan alle veiligheidseisen voldoen en weer in gebruik kunnen worden genomen. Dat voorspelt een hoge functionaris van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

Na twee vliegtuigrampen in korte tijd met 737 MAX-toestellen werd het besluit genomen om tot nader order niet meer te vliegen met de kisten. Volgens Ali Bahrami van de FAA wordt momenteel hard gewerkt aan updates om de veiligheid te garanderen, zo zei hij tijdens een bijeenkomst in Keulen. Een exacte datum voor het weer in gebruik nemen van de 737 MAX-vliegtuigen kon hij evenwel niet noemen.

Vermoedelijk heeft bij beide crashes een haperend veiligheidssysteem een rol gespeeld. Het gaat om het systeem dat de neus van het vliegtuig naar beneden drukt als de stijgingshoek te steil is. Via software-updates moet dit probleem worden opgelost. Ook worden piloten getraind om bij storingen juist te handelen.