Boeing 737 MAX mag weer vliegen van luchtvaartautoriteit VS

Probleemvliegtuig Boeing 737 MAX mag weer de lucht in. Daarvoor heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA toestemming gegeven. De toestellen van Boeing staan al ruim anderhalf jaar aan de grond, omdat in korte tijd twee dodelijke ongelukken met het type vliegtuig plaatsvonden.

Door de crashes met 737 MAX-toestellen in Indonesiƫ en Ethiopiƫ kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Na het tweede ongeluk, in maart 2019, werden vluchten met het toestel wereldwijd verboden. Later bleek dat de rampen werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem, dat de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden drukte. Dat mankement is verholpen met een update van de software.

Nu er toestemming is van de FAA moeten Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hun computersoftware bijwerken en de piloten opnieuw trainen, wat zeker dertig dagen in beslag zal nemen. Southwest Airlines, dat de meeste exemplaren van het toestel heeft, stelt dat het zelfs maanden kan duren voordat het voldoet aan de FAA-eisen en dat het niet verwacht weer met de 737 MAX te gaan vliegen voor het tweede kwartaal van 2021.

De Europese toezichthouder voor de luchtvaart EASA liet in oktober weten dat de Boeing 737 MAX veilig is en dat de laatste hand werd gelegd aan het papierwerk. Directeur Patrick Ky schatte toen in dat het toestel voor het eind van het jaar waarschijnlijk weer mocht vliegen.

TUI laat weten dat het nog wel even kan duren voordat de drie Boeing 737 MAX-vliegtuigen van het bedrijf weer kunnen worden gebruikt. Voordat de toestellen weer de lucht in mogen is volgens het reisconcern eerst toestemming nodig van nationale luchtvaartautoriteiten. Ook moet TUI wachten op instructies van EASA over uit te voeren trainingen, aanpassingen in handleidingen en aanpassingen en een update van de software.

Het aan de grond zetten van het toestel heeft Boeing miljarden gekost, de leveringsketen ontregeld, en tot onderzoeken geleid waarin werd geconcludeerd dat er een gebrek aan transparantie en degelijk toezicht was bij Boeing en de FAA tijdens de ontwikkeling van de 737 MAX. Een strafrechtelijk onderzoek loopt nog.