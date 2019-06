Boeing: 737 MAX einde zomer weer de lucht in

De eerste vluchten met de Boeing 737 MAX zullen mogelijk tegen het einde van de zomer weer plaatsvinden. Dat zei Boeing-baas Dennis Muilenburg tijdens een forum in Aspen. Hij zei ook dat onderhandelingen lopen met maatschappijen over een compensatie voor geleden schade.

Eerder dit jaar werden de 737 MAX-toestellen wereldwijd aan de grond gezet, na twee dodelijke ongelukken in korte tijd. Boeing werkt sindsdien, in overleg met veiligheidsautoriteiten, aan een update van de toestellen.

De eerste 737 MAX zou volgens Muilenburg enkele weken nadat het toestel opnieuw gecertificeerd is weer de lucht in kunnen. Volgens Boeing is het noodzakelijk de lat hoger te leggen voor vliegvaardigheden van piloten.

Muilenburg sprak over over de toekomst van de luchtvaart. Zo verwacht hij dat de mondiale vliegtuigvloot over twintig jaar zal zijn verdubbeld. Daarnaast zullen er 1,5 miljoen piloten en luchtvaarttechnici nodig zijn. Boeing werkt samen met partners aan opleidingstrajecten voor personeel.