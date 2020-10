Boegbeeld uit pensioensector vertrekt

Directeur Peter Borgdorff vertrekt bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Hij gaat met ingang van volgend jaar met pensioen en draagt het stokje over aan John Landman. Borgdorff is al jarenlang het gezicht van PFZW, dat de pensioenen beheert van 2,9 miljoen mensen.

Het op een na grootste pensioenfonds van Nederland heeft het de laatste tijd moeilijk door de aanhoudend lage rente en de coronacrisis. Bij de publicatie van het kwartaalbericht van PFZW in juli noemde Borgdorff het nog een „zorg” dat de zogeheten dekkingsgraad bij zijn fonds nog niet hoog genoeg was. „De kans op verlaging van pensioenen in 2021 blijft daarmee aanzienlijk”, gaf de directeur aan.

In augustus is de financiële positie van PFZW wel weer iets verbeterd. Maar ook toen voldeed de dekkingsgraad met 88 procent nog niet aan de tijdelijk versoepelde minimumgrens van de overheid. Die staat op 90 procent. Als de graadmeter daar eind van dit jaar onder zit, moet er gekort worden. Dinsdag brengen de grote Nederlandse pensioenfondsen weer nieuwe cijfers naar buiten.

Borgdorffs opvolger Landman begon zijn loopbaan bij het ministerie van Economische Zaken en werkte vervolgens bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarna was hij bij De Nederlandsche Bank (DNB) in verschillende leidinggevende functies verantwoordelijk voor toezicht op de pensioensector. De afgelopen jaren werkte hij bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als directeur Strategie.