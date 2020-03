BoE schrapt stresstest voor Britse banken om crisis

De Britse centrale bank schrapt zijn jaarlijkse stresstest voor grote banken vanwege de coronacrisis. De Bank of England (BoE) wil dat de banken zich nu focussen op de strijd tegen de schadelijke economische gevolgen van de crisis en bedrijven en consumenten helpen met krediet.

De stresstest wordt uitgevoerd onder acht grote banken in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de BoE toonde de test van 2019 aan dat het Britse bancaire systeem bestand is tegen zware economische recessies in het Verenigd Koninkrijk en wereldwijd die ernstiger zijn dan die van de financiële crisis van 2008.