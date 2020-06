BoE haalt portretten van gouverneurs met slavernijbanden van muur

De Bank of England gaat de portretten van de oud-gouverneurs tegen het licht houden. Voormalige leiders van de Britse centrale bank die banden hadden met de slavenhandel, zullen binnenkort niet meer te zien zijn. Dat heeft de centrale bank aangekondigd als reactie op de protesten tegen racisme die door de dood van de Amerikaanse arrestant George Floyd wereldwijd zijn ontstaan. In het Verenigd Koninkrijk ligt de nadruk daarbij ook sterk op het slavernijverleden van het land.

De Bank of England liet weten zelf geen banden met de slavenhandel te hebben gehad in zijn 325-jarig bestaan. „Maar we zijn ons bewust dat er onvergeeflijke connecties zijn van voormalige gouverneurs en directeurs en we verontschuldigen ons voor hen”, aldus een woordvoerder.

Eerder op de dag boden verzekeringsmarkt Lloyd’s of London en pubuitbater Greene King hun excuses aan voor hun banden met slavernij. Lloyd’s verzekerde destijds onder meer slaventransporten en slavenhouders. Een van de oprichters van Green King, Benjamin Greene, profiteerde van slavernij en betoogde tegen de afschaffing ervan. Hij kreeg bovendien compensatie van de Britse regering toen slavernij werd verboden.