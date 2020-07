BNP Paribas presteert veel beter dan verwacht

BNP Paribas, de grootste bank van Frankrijk, heeft in het tweede kwartaal een stuk beter gepresteerd dan analisten hadden verwacht. De prestaties zijn ook een stuk beter dan de bank zelf had verwacht. Zo bleef onder de streep een nettowinst van 2,3 miljard euro over, waar op 1,5 miljard euro werd gerekend.

Dat de cijfers van BNP Paribas beter uitvallen komt onder meer doordat de bank goed heeft gepresteerd in de handel in obligaties en grondstoffen. De omzet steeg op dat vlak met ruim 150 procent. De volumes in die handel waren groter doordat overheden en bedrijven meer schuldpapier verkochten vanwege de coronacrisis. In totaal was de omzet in het tweede kwartaal 11,7 miljard euro, waar gerekend was op 10,9 miljard.

BNP Paribas herhaalde de verwachting dat de nettowinst dit jaar met 15 tot 20 procent kan dalen vanwege de coronacrisis. In het eerste kwartaal had de Franse bank al last van de gevolgen van de virusuitbraak. BNP heeft het afgelopen kwartaal 1,4 miljard euro gereserveerd voor slechte leningen.