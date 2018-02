BNP Paribas positiever over winst in 2020

BNP Paribas heeft zijn winstdoelstelling voor 2020 iets opgeschroefd, gezien de aantrekkende Europese economie. De kwartaalcijfers die de Franse bank heeft gepubliceerd zijn wel iets slechter dan analisten in doorsnee hadden verwacht. BNP kampte onder meer met hogere kosten. Ook pakten wisselkoersen enigszins ongunstig uit.

De baten van de grootste bank van Frankrijk kwamen in het vierde kwartaal uit op ruim 10,5 miljard euro, een daling van 1,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Onder de streep resteerde dik 1,4 miljard euro. Ook dat is een fractie lager dan in het vierde kwartaal van 2016. Analisten, geraadpleegd door persbureau Reuters, rekenden gemiddeld op bijna 1,6 miljard euro winst.

BNP rekent voor 2020 nu op een rendement op het eigen vermogen van meer dan 10 procent. Eerder sprak het financiƫle concern hier nog van 10 procent. Volgens de bank lukt het steeds beter om te profiteren van het economisch herstel in Europa. Wel heeft BNP net als andere banken nog steeds last van de aanhoudend lage rente.