BMW weet fikse investeringen goed te verteren

De Duitse autofabrikant BMW heeft de winst vorig jaar verder op kunnen voeren, ondanks forse investeringen in onder meer nieuwe technologie. Het bedrijf profiteerde van een recordverkoop van bijna 2,5 miljoen voertuigen. Ook de omzet kwam uit op het hoogste niveau ooit.

De totale opbrengsten van BMW, dat ook eigenaar is van de merken Rolls-Royce en Mini, ging met een kleine 5 procent omhoog naar 98,7 miljard euro. De winst voor belastingen steeg met ruim 10 procent tot 10,7 miljard euro. Niet eerder kwam dat resultaat boven de mijlpaal van 10 miljard euro uit. De nettowinst ging van 6,9 miljard naar 8,7 miljard euro.

„Wij kunnen terugkijken op het succesvolste jaar in onze bedrijfsgeschiedenis”, zegt bestuursvoorzitter Harald Krüger. Ook de toekomst ziet er volgens de topman zonnig uit, mede dankzij de investeringen van de afgelopen jaren. BMW sleet vorig jaar voor het eerst meer dan 100.000 elektrische auto’s, een toename met twee derde ten opzichte van 2016.

Behalve voor investeringen houdt BMW ook voldoende financiële ruimte over om de aandeelhouders te belonen. Zij mogen per aandeel rekenen op een dividend van 4 euro, een halve euro meer dan een jaar eerder. Volgens Krüger is dat een duidelijk teken dat het bedrijf vertrouwen heeft in de keuzes die het voor de toekomst heeft gemaakt.

Dit jaar verwacht BMW de verkoop van elektrisch aangedreven wagens verder op te voeren tot minstens 140.000 stuks. Ook over het geheel genomen gaat de autofabrikant uit van de verdere stijging van het aantal verkochte wagens, met name dankzij de introductie van enkele nieuwe modellen. Wel waarschuwt het bedrijf dat het mondiale politieke en economische klimaat onvoorspelbaar blijft.