BMW verplaatst productie Mini Countryman van Born naar Leipzig

Autofabrikant BMW heeft besloten om de nieuwe Mini Countryman vanaf 2023 in zijn fabriek in Leipzig te laten maken. Momenteel wordt de huidige versie van die wagen nog in elkaar gezet bij het Limburgse VDL Nedcar.

De Duitsers lieten vorige maand al weten te gaan stoppen met de autoproductie in Nederland. BMW verklaarde toen dat de keuze voornamelijk ingegeven is door de corona-pandemie en niets te maken heeft met de kwaliteit bij de fabriek in Born. Toen er gekozen moest worden voor assemblage door een externe producent - Nedcar - of het eigen productienetwerk, ging de voorkeur uit naar dat laatste.

Door het besluit van BMW staan in Born bijna 5000 banen op de tocht. Nedcar is een onafhankelijke autoproducent die in opdracht van derden auto’s produceert. De fabriek gaat nog op zoek naar andere opdrachtgevers in de auto-industrie, in de hoop daarmee mogelijk werkgelegenheid te behouden. Vakbonden spraken direct van een dramatische ontwikkeling en een enorme klap voor de regio. Ook veel toeleveranciers van Nedcar kunnen in de problemen komen als de autoproductie wordt gestaakt.