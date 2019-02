„BMW pleegde geen fraude met dieselmotoren”

Het Duitse autoconcern BMW heeft niet gesjoemeld met de uitlaatwaarden van zijn dieselmotoren. Dat oordeelde het Openbaar Ministerie (OM) in München in een zaak over mogelijke fraude bij zo’n 8000 auto’s. BMW moet wel alsnog een boete van 8,5 miljoen euro betalen wegens een technische fout.

De rechter kon de beschuldigingen van fraude door het autoconcern niet bevestigen: „BMW negeerde geen wetten en manipuleerde de uitlaatwaarden niet.” De uitstoot van de betreffende BMW-voertuigen lag zowel in testomstandigheden als op de weg boven de normen. Er is geen bewijs dat BMW hier met opzet handelde, concludeerde het OM. BMW krijgt een boete omdat de uitstootnormen zijn overschreden.

BMW bekent een technische fout te hebben gemaakt en accepteert de boete. Het concern riep de betrokken voertuigen al vorig jaar terug om de nodige update door te voeren.