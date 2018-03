BMW moet 11.000 Duitse diesels terugroepen

BMW moet ruim 11.000 diesels terugroepen in Duitsland. Dat heeft toezichthouder Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) eerder deze maand besloten, werd vrijdag bekend. De wagens van de types 750 en M550 hebben illegale software.

BMW had het vorige maand zelf gemeld toen het bedrijf erachter kwam dat de foutieve software geladen was. De software was volgens BMW voor andere modellen ontwikkeld en per ongeluk in het motormanagementsysteem van de twee types sedans geladen. Daardoor functioneerde de reiniging van de uitlaatgassen niet naar behoren en stootten de auto’s te veel stikstofoxide uit.

De Duitse justitie deed enkele weken geleden bij BMW een inval vanwege een verdenking van illegale praktijken rond de manipulatie van dieselmotoren. Een woordvoerder van de automaker stelt dat het bedrijf er nog altijd van uitgaat dat de verkeerde software per ongeluk is geladen en dat het geen doelbewuste actie was.