BMW: meer productie Nederland bij harde brexit

Het Duitse autoconcern BMW kan meer productie van de Mini naar Nederland verplaatsen bij een harde brexit. Dat liet BMW-topman Harald Krüger weten op de autoshow van Parijs die dinsdag is begonnen.

BMW bouwt in het Limburgse Born Mini’s. Ook in het Britse Oxford heeft het bedrijf een fabriek voor de bouw van Mini’s. Groot-Brittannië wil eind maart 2019 de Europese Unie verlaten, maar de onderhandelingen over de voorwaarden van de brexit verlopen zeer stroef. Er is dus een kans dat Groot-Brittannië uit de EU stapt zonder een nieuw handelsakkoord.

Volgens Krüger zullen alle partijen verliezers zijn in het geval van een harde brexit. BMW bereidt zich voor op een harde brexit en schat de kansen op fiftyfifty, verklaart de topman.