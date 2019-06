„BMW in zee met Jaguar op elektrisch gebied”

Makers van luxewagens BMW en Jaguar Land Rover (JLR) gaan samen technologie voor elektrisch rijden ontwikkelen. Dat schrijft Financial Times. Het gaat volgens de Britse zakenkrant om de zoveelste bundeling van krachten in de autosector, die vooral is bedoeld om kosten voor de ontwikkeling van elektrisch rijden te spreiden.

De twee bedrijven gaan gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van aandrijfeenheden die stroom van accu’s naar wielen overbrengen. Zowel BMW als JLR is er alles aan gelegen de kosten te drukken nu de verkopen van auto’s onder druk staan. De ontwikkeling van elektrisch rijden, waar automakers wereldwijd voor staan, vergt de nodige investeringen.

Eerder kondigde JLR aan 4500 banen te schrappen als onderdeel van een reorganisatie waarmee structureel 2,5 miljard pond (2,8 miljard euro) moet worden bespaard. BMW kondigde op zijn beurt eveneens de nodige ingrepen aan. De Duitse automaker wil 12 miljard euro besparen in het licht van extra investeringen die nodig zijn op het gebied van elektrisch en autonoom rijden.