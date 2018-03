BMW en Daimler voegen autodeeldiensten samen

De Duitse automakers BMW en Daimler gaan hun mobiliteitsdiensten samenvoegen. De onderdelen van beide bedrijven die zich bezig houden met onder meer autodelen, taxidiensten, parkeren en opladen worden in een nieuw samenwerkingsbedrijf ondergebracht. BMW Group en Daimler krijgen beide 50 procent van dat bedrijf in handen.

Met de samenvoeging willen BMW (BMW, Mini en Rolls-Royce) en Daimler (Mercedes-Benz en Smart) „een toonaangevende aanbieder van innovatieve mobiliteitsdiensten” worden. Ze zien in dit soort diensten met name in de stad de toekomst.

In Nederland zijn de bedrijven onder meer actief met parkeerdienst Parkmobile, die vorig jaar door BMW werd gekocht, en Car2Go. Die deelautodienst heeft in Amsterdam elektrische Smarts rondrijden.