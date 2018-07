BMW bouwt nieuwe fabriek in Hongarije

Het Duitse autoconcern BMW investeert 1 miljard euro in de bouw van een nieuwe fabriek in Hongarije die werk zal gaan bieden aan meer dan duizend werknemers.

In de fabriek nabij de stad Debrecen in het oosten van Hongarije moeten jaarlijks 150.000 auto’s worden gebouwd, elektrisch aangedreven voertuigen en wagens met verbrandingsmotoren. Het is nog niet duidelijk om welke modellen het zal gaan. De bouwwerkzaamheden bij de locatie beginnen in de tweede helft van 2019. Autobedrijven als Daimler, Audi en PSA Peugeot Citroën hebben ook fabrieken in Hongarije.

Het is voor het eerst in bijna twintig jaar dat BMW een nieuwe fabriek bouwt in Europa. Momenteel heeft het bedrijf 31 productie- en assemblagefaciliteiten wereldwijd, onder meer in Mexico, China en de Verenigde Staten.