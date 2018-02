’Blokker zucht nog onder ‘oude’ winkels’

Blokker zal na enkele jaren van verliezen op rij ook dit jaar nog geen winst maken. Dat zegt topman Casper Meijer in een gesprek met De Telegraaf. Hoewel de omzet de laatste maanden weer in de lift zit, staan de marges nog altijd onder druk door winkels die nog niet zijn omgebouwd naar de nieuwe formule.

Meijer vindt wel dat Blokker stappen heeft gezet. „We staan er echt anders voor dan een jaar geleden.” Het bedrijf leed in 2016 een recordverlies van 180 miljoen euro, mede door hoge reorganisatielasten, en kwam het jaar daarvoor onder de streep ook al tientallen miljoenen tekort. Over 2017 en 2018 zullen volgens Meijer ook rode cijfers worden geschreven.

Om het tij te keren heeft Blokker winkels gemoderniseerd of gesloten, de organisatie gestroomlijnd en de kosten verlaagd. Om de marge verder te verbeteren introduceert Blokker 1200 huismerkproducten. „Ik verwacht daar veel van”, zegt Meijer. „Ons plan is eind 2019 winst te maken en we liggen op schema.”