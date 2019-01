Blokker verkoopt Maxi Toys aan Green Swan

Investeerder Green Swan neemt speelgoedketen Maxi Toys over van Blokker Holding. Financiële details over de verkoop van de keten, die winkels heeft in België, Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland, geeft Blokker niet.

Behalve de 170 winkels, neemt Green Swan ook de Belgische, Franse en Luxemburgse webwinkels, contracten met franchisewinkels in Roemenië en Marokko en de 67 winkels in Turkije in een samenwerkingsverband met Joker over. Het hoofdkantoor van Maxi Toys staat in het Belgische Houdeng-Goegnies. Green Swan richt zich op de speelgoedsector en kocht vorig jaar al de Spaanse en Portugese activiteiten van het ter ziele gegane Toys ’R’ Us.

Blokker Holding houdt na de verkoop nog de winkelketens Blokker, Marskramer en Big Bazar over. Ook die laatste keten staat in de etalage. Eerder verkocht de onderneming al speelgoedketen Intertoys, huishoudketen Xenos en interieurketen Leen Bakker. Het bedrijf wil meer aandacht besteden aan de moeizaam draaiende Blokker-winkels.