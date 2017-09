Blokker trekt Picnic-oprichter aan

Blokker heeft mede-oprichter Bas Verheijen van online supermarkt Picnic toegevoegd aan de directie. Hij wordt onder meer verantwoordelijk voor de marketing en moet zorgen voor vernieuwing en onderscheidend vermogen bij de huishoudwinkels.

Verheijen werkte eerder bij Ahold, waar hij als marketingmanager onder meer de Hamsterweken en de reclames met de supermarktmanager Harry introduceerde. Daarna stapte hij over naar C1000 en later hielp hij Picnic oprichten. Daar vertrok hij in maart.

Blokker lijdt al enige tijd verlies en vernieuwde de afgelopen jaren de winkelformule.