Blokker laat klanten mede-eigenaar worden

Winkelketen Blokker wil zijn klanten mede-eigenaar laten worden van de onderneming met de uitgifte van certificaten aan trouwe winkelbezoekers. Het winkelbedrijf bevestigde eerdere berichtgeving over de kwestie door het Financieele Dagblad.

Klanten kunnen er bij aankoop van producten in de winkel voor kiezen om een fractie van het aandelenkapitaal in bezit te krijgen, een Blokje Blokker. Daarvoor maakt Blokker gebruik van een loyaliteitsprogramma Blokker&Jij.

Via dat programma ontvangen klanten bij besteding van iedere 5 euro, online of in de winkel, 1 spaarpunt. Klanten kunnen punten binnen Blokker&Jij inzetten voor voordeelacties of kiezen om ze in te zetten voor de Blokjes Blokker. Bij 20 spaarpunten kunnen klanten een Blokje Blokker, een certificaat van een aandeel, bemachtigen.

Indien Blokker winst maakt en dividend uitkeert, hebben Blokjes-houders ook recht op dividend. Het is nog niet bekend hoeveel van het aandelenkapitaal van Blokker uiteindelijk beschikbaar komt voor de Blokjes Blokker.

Het plan van de Blokjes Blokker komt uit de koker van topman Michiel Witteveen die de keten in april vorig jaar overnam. Hij sprak eerder de ambitie uit om de keten eind volgend jaar weer winstgevend te krijgen na jaren van aanhoudende verliezen. Daarbij gaat Blokker op termijn mogelijk ook naar de beurs. Houders van Blokjes Blokker krijgen anders dan aandeelhouders geen zeggenschap over de koers van de onderneming.

Het klanten mede-eigenaar laten zijn van een winkelketen wint met name in de Verenigde Staten steeds meer aan populariteit. Met name door de coronapandemie zijn meer particulieren begonnen met beleggen.

Om de Blokjes Blokker verhandelbaar te krijgen, wordt naar verluidt gedacht over een notering van de certificaten aan een alternatieve beurs als de Nxchange, aldus het FD.