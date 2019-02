„Blokker is de lachende derde”

Het verkopen van Intertoys is een goede zet geweest van Blokker, het voormalige moederbedrijf. Dat zegt retaildeskundige Paul Moers. „Ik denk dat ze te veel hebben gekregen voor Intertoys. De familie Blokker is hier de lachende derde”, aldus Moers.

Intertoys vroeg dinsdag uitstel van betaling aan. Blokker verkocht de speelgoedketen in 2017 aan de Britse investeerder Alteri. Het is niet bekend hoeveel geld Blokker er toen voor kreeg. Het concern zat destijds in zwaar weer. Moers: „Alle Blokkerketens hadden achterstallig onderhoud, met uitzondering van Leen Bakker. Daarom was ik het ermee eens dat ze alle overbodige ballast verkochten.”

Investeerders als Alteri hebben maar één doel: geld verdienen. „Zulke partijen werken zonder scrupules, alles zal ze een worst wezen. Er is maar één ding belangrijk en dat is winst maken”, aldus Moers. Maar om winst te kunnen maken, moet je investeren, en dat is volgens Moers te weinig gebeurd. „En als je dat niet doet, blijven mensen nog steeds weg.”

Moers sluit niet uit dat Alteri belang heeft bij de surseance-aanvraag, maar hij denkt dat de investeerder een fout heeft gemaakt. „Hebzucht heeft het gewonnen van verstand. Ik denk dat Alteri te overhaast stappen heeft genomen zonder een goed plan. Dan kun je het vergeten. Ik heb niet gehoord waar het merk voor staat, wat het inhoudt, wat voor ervaring ze beloven.”

Moers ziet nog wel een toekomst voor stenen speelgoedwinkels, maar dan moeten ze met iets nieuws komen. „De tijd dat winkels met dozen konden schuiven is voorbij. Op aanbod kun je het niet winnen van bol.com en Amazon. Wat je daar allemaal wel niet kunt kopen, het ene is nog bizarder dan het andere.” Speelgoedwinkels moeten zorgen voor beleving en inspiratie, waardoor consumenten en hun kinderen er tijd willen doorbrengen. „Ik geloof niet in klein. Je moet de ruimte hebben om een drone te laten vliegen en om een legokasteel of -raket te bouwen. Je moet zorgen dat mensen verlekkerd raken. Je hebt een goed concept nodig, maar daar kun je geen jaren mee wachten, want dan is de branche zo dood als een pier.”