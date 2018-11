Blokker, een concern vol uitdagingen

Winkelketen Blokker gaat in de verkoop, werd maandag bekend. Een eventuele nieuwe eigenaar zal van goede huize moeten komen om op alle uitdagingen een passend antwoord te vinden.

Het is wat met Blokker. In mei dit jaar noteerde het concern nog het grootste verlies ooit. De min van 344 miljoen euro werd echter als „verklaarbaar” afgedaan door deskundigen.

Had Blokker namelijk niet veel geïnvesteerd? Een nieuw fris logo, verbouwde winkels en een kwaliteitsslag in aangeboden producten. Een „prima strategie” noemde retaildeskundige Paul Moers het destijds. In 2019 zou er misschien zelfs weer winst kunnen worden gemaakt, zei hij voorzichtig.

Het nieuws van maandag dat de boel alsnog in de verkoop gaat, komt dan ook onverwacht. Dat is vaak zo, maar juist bij Blokker is dat niet verwonderlijk. Het bedrijf hult zich vaak in stilzwijgen rond belangrijke onderwerpen. In mei wilde de moedermaatschappij geen reactie geven op het recordverlies. En ook nu blijkt dat de ruim 8000 werknemers van niets wisten. Uitdaging nummer één voor de nieuwe eigenaar: verbeteren van de communicatie, zowel intern als extern.

Dan de concurrentie. Want wat te denken van prijsvechter Action, die winkel na winkel opent? Retailkenner Rupert Parker Brady noemt het bedrijf tegenover de NOS zelfs dé oorzaak van de verkoop van Blokker. „De familie is er eindelijk achtergekomen dat die zelf onvoldoende beschikt over ondernemerschap en frisse ideeën.”

De verkoop zou wel een oplossing kunnen zijn voor uitdaging nummer drie: de familie Blokker, die het volgens ingewijden lastig vindt om het bestuur van het concern over te laten aan de directie. Een nieuwe eigenaar kan er alles mee doen wat hij wil en afstand nemen van de familie. Wel is het dan de vraag of de naam Blokker gehandhaafd kan blijven.

Vrij zijn in wat je als eigenaar doet, is goed voor het ondernemerschap en noodzakelijk in het segment waarin Blokker zich bevindt. Tegelijk vormt het uitdaging vier, misschien wel de grootste van allemaal. Want wat is goed om te doen? Helemaal overstappen op online en de winkelstraat overslaan? Afstappen van de visie dat er in elke stad en dorp een Blokker moet zijn? Je meer richten op een bepaalde doelgroep met luxe producten?

Zeg het maar. Daar komt nog bij wat er met de ruim 550 winkels in Nederland en België moet gebeuren. In reacties op het nieuws noemen deskundigen het onvermijdelijk dat er gesneden zal worden in dit aantal. Maar president-commissaris Michiel Witteveen van Blokker Holding noemt het „klinkklare onzin” en ziet „geen enkele reden dat de verkoop gevolgen heeft voor het personeelsbestand.”

Gezien de omzet van 1,56 miljard euro in 2017 kopen consumenten nog altijd de nodige huishoudelijke spullen en apparaten. In die zin is er markt genoeg. Het is aan de nieuwe eigenaar om er ook iets aan over te houden.