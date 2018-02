„Blokkade melkveebedrijven buiten proporties”

De blokkade van circa 2000 bedrijven die mogelijk hebben gesjoemeld met de registratie van melkkoeien is volgens organisaties in de sector buitenproportioneel. In veel gevallen zou sprake zijn van ofwel een administratieve fout ofwel het gebrek aan communicatie tussen verschillende managementsystemen.

Landbouworganisaties als NMV, LTO Nederland, NAJK en Netwerk GRONDig staan achter landbouwminister Carola Schouten in haar „kordate optreden” tegen bedrijven die aantoonbaar frauderen. Maar de maatregelen die zij heeft genomen vinden zij te ver gaan, omdat in veel gevallen geen sprake is van fraude. De partijen vrezen dat het beeld ontstaat dat alle veehouders fout zijn.

Eerder deze maand werd bekend dat zeker 2100 melkveehouders op overtredingen waren betrapt. Zij hebben geknoeid met de identificatie en registratie van runderen. Door met de geboortecijfers te sjoemelen is het voor boeren makkelijker om aan de regels voor fosfaatuitstoot te voldoen, zonder daarvoor runderen te hoeven wegdoen.