Bloemisten: veel meer Moederdagboeketten door corona

Bloemisten noteren meer bestellingen voor boeketten in aanloop naar Moederdag dan in voorgaande jaren. Veel mensen kunnen door het coronavirus hun moeder thuis of in verpleeghuizen niet bezoeken en laten bloemen bezorgen, aldus directeur Marco Maasse van branchevereniging VBW. „Bloemen geven een boodschap af die wij in deze tijd niet fysiek kunnen vertellen”, zegt hij in gesprek met het ANP.

Mensen kiezen volgens hem dit jaar voor warme tinten. Bloemen met kleuren als roze, oranje en geel moeten een „warme boodschap overbrengen”, zegt Maasse. Hij verwacht vanaf vrijdag grote drukte bij de bloemisten. „Dat is de explosie aan vraag die we zien sinds koning Willem-Alexander mensen waarschuwde tegen het eenzaamheidsvirus. Bloemen spelen een verbindende rol.” Bloemisten krijgen weliswaar minder mensen aan de toonbank maar worden overspoeld met bestellingen, onder meer via telefoon en per e-mail.

Online-bloemisten als Topbloemen.nl spreken van een verdrievoudiging van het aantal bestelde boeketten vergeleken met vorig jaar. Dat komt doordat mensen minder makkelijk hun dierbaren kunnen bezoeken, verklaart Topbloemen.nl. Het komende weekend verwacht de website 150.000 boeketten te bezorgen. Dat is meer dan wat normaal in een maand aan de man wordt gebracht. Veel van de boeketten gaan dit jaar naar verpleeghuizen, zegt de webwinkel.

Branchegenoot bloomon verwacht drie keer zo veel te verkopen als een jaar terug. In België en Duitsland zijn de speciale moederboeketten momenteel al uitverkocht. Bloomon koos dit jaar voor pasteltinten voor zijn moederdagboeket. „Wit, roze, zalm, dat is waarmee mensen liefde en affectie associëren. Dat zijn belangrijke emoties op Moederdag”, aldus topman Bart Troost. Daarnaast biedt bloomon een moederdagcadeau van droogbloemen. Droogbloemen zijn langer houdbaar en winnen aan populariteit.

Ook bloemenzaak BLOEM!, die vanaf vrijdag vijf van zijn acht winkels in Nederland open heeft, bereidt zich voor op een drukkere Moederdag dan normaal. Eigenaar Rodrique Vrolijk verwacht in het beste geval 15 procent meer boeketten te verkopen dan een jaar geleden. In het slechtste geval zal de verkoop stabiel blijven. Hoe het uiteindelijk uitpakt is ook afhankelijk van het weer, aldus Vrolijk.