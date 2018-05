Bloemenveredelaar naar beurs

De Nederlandse bloemenveredelaar en -kweker Dümmen Orange treft voorbereidingen voor een beursgang. Dat bevestigen verschillende zakenbankiers bij Nederlandse en buitenlandse banken, schrijft De Telegraaf.

Dümmen Orange is een fusiebedrijf in handen van de Britse private equityfirma BC Partners. De investeerder kocht het bedrijf in 2015 voor zo’n 500 miljoen euro en deed sindsdien een flink aantal overnames.

Bij een recente herfinanciering zijn volgens een bron afspraken gemaakt met een Amerikaanse zakenbank over het begeleiden van een eventuele beursgang. Die zou al in 2019 kunnen plaatsvinden.

Dümmen Orange is één van de drie grootste veredelaars en producenten van snijbloemen ter wereld. Daarnaast produceert het potplanten en bloembollen.