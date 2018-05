Bloemenhandelaren kijken uit naar Moederdag

Bloemenhandelaren kijken reikhalzend uit naar Moederdag. De vooruitzichten voor de bloemenverkoop voor die dag zijn goed, laat de branchevereniging voor groothandelaren VGB weten. Die extra verkoop is welkom, want exporteurs van bloemen en planten hebben een ietwat tegenvallende maand april achter de rug.

Die dip was te wijten aan lagere prijzen voor snijbloemen. Ook het feit dat Pasen dit jaar vroeg viel, was duidelijk te merken. Daardoor daalde export van bloemen en planten in april volgens de VGB met 2,3 procent tot 562 miljoen euro. In het eerste kwartaal van dit jaar liet die export nog een lichte groei zien.

Een deel van die krimp kan dit weekend worden ingehaald. Moederdag, dat zondag in veel landen wordt gevierd, is traditioneel gezien een piekmoment voor bloemenhandelaren. De definitieve impact van Moederdag op de bloemen- en plantenafzet kan pas nadien worden vastgesteld, aldus de VGB.