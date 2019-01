Bloemenexport herhaalt recordomzet

Nederlandse exporteurs van bloemen en planten hebben weer een topjaar achter de rug. Dankzij een groeispurt bij de export van planten werd de recordomzet van 2017 vorig jaar herhaald, blijkt uit cijfers van branchevereniging VGB.

De totale exportwaarde van planten en bloemen kwam uit op 6 miljard in 2018. Ondanks een koud en tegenvallend voorjaar, steeg de waarde van de plantenexport met 3 procent op jaarbasis. Een belangrijke oorzaak voor dit resultaat was de vraag vanuit Noordwest-Europa waar „met name groene planten populair zijn”. De verkoop van bloemen over de grens kromp in de verslagperiode met 2 procent, mede vanwege de hitte van de afgelopen zomer.

De vooruitzichten voor dit jaar zijn gunstig, volgens de branchevereniging. Meer mensen willen groen in huis halen, waardoor winkeliers meer ruimte voor planten op schappen vrijmaken. Ook wordt een omzetgroei verwacht uit verkopen via internet. Alleen de brexit blijft een aandachtspunt. Het Verenigd Koninkrijk is goed voor 14 procent van de Nederlandse bloemen- en plantenexport.